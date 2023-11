Alice ESPACE MICHEL SIMON – SALLE ARLETTY, 14 janvier 2024, NOISY LE GRAND.

Alice ESPACE MICHEL SIMON – SALLE ARLETTY. Un spectacle à la date du 2024-01-14 à 17:00 (2024-01-14 au ). Tarif : 55.0 à 55.0 euros.

Redécouvrez l’univers onirique d’Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll avec la performance spectaculaire de cette compagnie taiwanaise. Fondée en 2014 et dirigée par le Taiwanais Po-Cheng Tsai, B.DANCE fait aujourd’hui partie des compagnies de danse contemporaine émergentes de la scène internationale. Le chorégraphe développe un langage et une esthétique uniques, mariant les mouvements traditionnels asiatiques et les arts martiaux à la danse contemporaine. Avec une technique accomplie, des costumes haute couture et une scénographie élégante, ALICE nous entraîne dans un pays des merveilles à l’atmosphère étrange et féerique. Un labyrinthe de miroirs, des projections artistiques et des dessins à l’encre noire et blanche unissent la poésie et les contes de fées. Le chorégraphe réécrit ce classique de la littérature pour enfants, où un monde fantastique et merveilleux rencontre l’art du zen. Un spectacle à couper le souffle. Accès Handicapés en Orchestre. Le placement n’est plus garanti 3 mn avant le début du spectacle. MODE D’ACCÈS EN RER : Ligne A, arrêt « Noisy-le-Grand –Mont-d’Est » (15 min depuis Nation), puis bus ou 10 min à pied depuis la gare. EN BUS : Lignes 303, 310, 320, arrêt « Espace Michel-Simon ». EN VOITURE : Arrivée par l’Autoroute A4, Dans le sens Paris-province, direction Metz-Nancy, sortie n°8 « Noisy-le-Grand – Villiers-sur-Marne » Dans le sens province-Paris, sortie n°9 « Noisy-le-Grand », puis centre-ville. STATIONNEMENT : Parking gratuit, en sous-sol du théâtre, les soirs de spectacle (ouvert 1 h 30 avant la représentation) ou parking Indigo, 12 bis avenue Émile-Cossonneau. Numéro de téléphone accès PMR: 01 49 31 02 02 Po-Cheng Tsai

Votre billet est ici

ESPACE MICHEL SIMON – SALLE ARLETTY NOISY LE GRAND 36, rue de la Republique Seine-St-Denis

55.0

EUR55.0.

Votre billet est ici