Sinfonia Eroica ESPACE MICHEL SIMON – SALLE ARLETTY, 24 novembre 2023, NOISY LE GRAND.

Sinfonia Eroica ESPACE MICHEL SIMON – SALLE ARLETTY. Un spectacle à la date du 2023-11-24 à 20:30 (2023-11-24 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

L’œuvre mythique de Michèle Anne De Mey est un véritable appel à la danse sur la Symphonie n°3 de Beethoven. Un balletcontemporain empreint de légèreté et de magie. Cette chorégraphie est une réécriture de la pièce créée en 1990, qui fut couronnée de succès et devint immédiatement une œuvre majeure de la danse contemporaine. Avec la musique du dernier mouvement de la symphonie de Beethoven, la « cavalcade », on assiste à des jeux de phrases musicales et chorégraphiques qui nous racontent l’histoire éternelle de l’homme et de la femme, des couples… C’est une parade amoureuse éclatante, insolente et solaire, alternant tour à tour le grave et le divertissant, l’effervescence et le recueillement. L’élan collectif et l’énergie qui se dégagent du groupe en scène lui donnent une forme de naïveté et de ferveur joyeuse. Cette chorégraphie emporte tout sur son passage. Michèle Anne de Mey

Votre billet est ici

ESPACE MICHEL SIMON – SALLE ARLETTY NOISY LE GRAND 36, rue de la Republique Seine-St-Denis

17.0

EUR17.0.

Votre billet est ici