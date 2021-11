Noisy-le-Grand – Atelier de réparation Place du marché, 13 novembre 2021, Noisy-le-Grand.

Chers amis cyclistes, vous l’avez plébiscité le mois dernier, Thibaud de Recyclo IDF sera de retour le samedi 13 novembre avec son camion atelier ! Vous pourrez ainsi facilement faire vérifier votre vélo pour l’hiver, faire régler vos freins ou votre transmission. Ou vous occuper enfin de ce pneu crevé sur le vélo qui dort dans votre garage depuis des semaines. Et d’autres opérations encore ! Les prix sont réduits et justes, avec le sourire et le sens du service en plus. Il y aura aussi quelques vélo d’occasion en vente. Idéal si vous cherchez un nouveau compagnon de route ou pour équiper un proche (Noël arrive et un vélo fait toujours plaisir). On vous donne donc rendez-vous le samedi 13 novembre à partir de 14h sur la place du marché (dans le centre ville, devant la mairie). N’hésitez pas à faire passer le mot autour de vous !

