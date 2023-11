Le Chant des Oiseaux – Rosemary Standley LA FERME DU BUISSON, 2 mars 2024, NOISIEL.

Le Chant des Oiseaux – Rosemary Standley LA FERME DU BUISSON. Un spectacle à la date du 2024-03-02 à 20:30 (2024-03-02 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

Chanteuse du célèbre groupe Moriarty, Rosemary Standley chante depuis l’âge de huit ans un répertoire folk américain. Ce qui la caractérise avant tout, c’est sa soif de s’aventurer dans différents répertoires et de confronter musiques pop et musiques dites savantes. On a pu entendre sa voix unique dans Queen of a heart, Love I obey, Schubert in love et récemment Wati Watia Zorey Band. Dom La Nena commence la musique à l’âge de 5 ans. Après des études classiques de violoncelle, elle a accompagné divers artistes en tournée (Jane Birkin, Jeanne Moreau, Etienne Daho, Piers Faccini…) avant de sortir deux albums solo. Ensemble, elles forment le duo Birds on a wire. Pour célébrer leurs dix années de collaboration, elles créent Le Chant des oiseaux, un projet où elles s’associent les voix d’un chœur de femmes pour revisiter leur répertoire existant tout en ajoutant des chansons inédites. Leurs voix, leurs influences, leurs instruments les ont placées au carrefour de la musique classique, de la folk, du rock et des musiques du monde. Pour faire le lien entre ces univers aux origines variées, aux esthétiques diversifiées, et les voix qui les accompagnent, elles ont confié les arrangements à Michael Smith (directeur musical de Damon Albarn, membre de Gorillaz, Blur, The Good, The Bad and the Queen). Rosemary Standley Rosemary Standley

LA FERME DU BUISSON NOISIEL ALLEE DE LA FERME Seine-et-Marne

