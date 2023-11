Seuls – Wadji Mouawad LA FERME DU BUISSON, 2 février 2024, NOISIEL.

Seuls – Wadji Mouawad LA FERME DU BUISSON. Un spectacle à la date du 2024-02-02 à 20:30 (2024-02-02 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

Figure incontournable du théâtre contemporain, Wajdi Mouawad reprend son solo bouleversant et introspectif autour de la figure du fils. Wajdi Mouawad aime raconter des histoires. Le metteur en scène, comédien et auteur, reconnu pour ses sagas magistrales et ses fresques épiques, se recentre ici sur l’intime dans un récit bouleversant entre autoportrait et fiction. Il y incarne, seul en scène, Harwan, un étudiant montréalais, sur le point de s’envoler vers Saint-Pétersbourg pour rencontrer le sujet de sa thèse, le metteur en scène Robert Lepage. Des projets bouleversés par un événement familial qui l’oblige à se confronter à lui-même. Comment faire lorsque pour retrouver celui que l’on a été, il faut redevenir quelqu’un d’autre ? Wajdi Mouawad part à la recherche de ses désirs les plus enfouis, à la recherche de l’enfant qu’il fut et dont l’image s’est effacée, à la recherche d’une langue maternelle oubliée. Créé il y a plus de dix ans et joué depuis plus de 200 fois, ce spectacle est une odyssée pleine de péripéties alternant moments d’humour et instants de tragédie. Une quête vibrante où il est question, d’inconscient, d’identité et de mémoire présentée pour la première fois à la Ferme du Buisson. Seuls – Wadji Mouawad

Votre billet est ici

LA FERME DU BUISSON NOISIEL ALLEE DE LA FERME Seine-et-Marne

24.2

EUR24.2.

