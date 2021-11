NOISE CAPTURE PARTY Le Mans, 29 janvier 2022, Le Mans.

NOISE CAPTURE PARTY Théâtre Paul Scarron Place des Jacobins Le Mans

2022-01-29 – 2022-01-29 Théâtre Paul Scarron Place des Jacobins

Le Mans Sarthe

Dans le cadre de le Mans Sonore

Lors d’une Noise Capture Party, tout un chacun est invité à réaliser une série de mesures acoustiques, encadrée et planifiée par les organisateurs, grâce à une application sur smartphone pour Android (NoiseCapture), afin de cartographier l’environnement sonore d’un lieu (quartier, ville, rue…).

C’est un outil pédagogique à destination du jeune public ainsi que des adultes pour les sensibiliser sur la qualité des environnements sonores. Concrètement, les participant.e.s téléchargent l’application sur leur smartphone (Android uniquement). Après une formation rapide et la calibration de leur smartphone par les organisateurs, les participant.e.s partent déambuler dans divers lieux de la ville (avec une planification si besoin pour répartir les participants sur une zone spatiale définie) pour faire des mesures de niveaux sonores. Il est possible de suivre en temps réel sur grand écran la réalisation des mesures à partir d’une page web spécifique qui présente l’évolution de la carte de bruit. Au retour des participant.e.s, les organisateurs présentent la cartographie sonore qui a été réalisée et se rendent disponibles pour répondre à leurs questions.

Organisé par l’UMRAE de Nantes / Soutenu par le LAUM

Tarif : gratuit

Biennale le Mans Sonore

Théâtre Paul Scarron Place des Jacobins Le Mans

