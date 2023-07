Visite « Découverte des rives du Cher » Noirlac Bruère-Allichamps, 3 juillet 2023, Bruère-Allichamps.

Bruère-Allichamps,Cher

Le médiateur nature de Noirlac vous conduit le long des méandres du Cher à la découverte de son histoire, de sa biodiversité et de sa géologie..

Lundi 2023-07-03 14:30:00 fin : 2023-07-03 11:30:00. 5 EUR.

Noirlac

Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire



The nature mediator of Noirlac leads you along the meanders of the Cher to discover its history, its biodiversity and its geology.

El mediador de naturaleza Noirlac le conduce por los meandros del Cher para descubrir su historia, su biodiversidad y su geología.

Der Naturvermittler von Noirlac führt Sie entlang der Windungen des Flusses Cher, um seine Geschichte, seine Artenvielfalt und seine Geologie zu entdecken.

Mise à jour le 2023-06-22 par BERRY