Noires mines Samir

Ille-et-Vilaine

Noires mines Samir Hédé-Bazouges, 18 mars 2022, Hédé-Bazouges. Noires mines Samir Théâtre de Poche 2 rue St-Louis Hédé-Bazouges

2022-03-18 – 2022-03-18 Théâtre de Poche 2 rue St-Louis

Par Antoine d'Heygere et le collectif Lacavale Noires mines Samir, c'est l'histoire d'un récit de vie, celui de Samir, arraché dès son enfance aux montagnes kabyles pour les mines du nord de la France. Seul sur scène, il nous raconte avec sincérité et dans une langue singulière la malédiction qui semble le poursuivre. Entouré par les chansons de sa jeunesse perdue et visité par les voix de son passé, son destin semble soudain basculer, lorsqu'à la veille de ses cinquante ans, une rencontre inattendue se présente à lui. Inspiré par Rendez-vous Gare de l'Est de Guillaume Vincent, ce monologue est né d'entretiens sonores menés par Antoine d'Heygere auprès de A, alias Samir, un patient en hôpital psychatrique.

Théâtre de Poche 2 rue St-Louis Hédé-Bazouges

