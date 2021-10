Noires mines Samir du Collectif lacavale Théâtre Massenet, 1 mars 2022, Lille.

Théâtre Massenet, le mardi 1 mars 2022 à 20:00

**Mardi 1er mars à 20h** **Durée : 1h30** **Théâtre documentaire** **Pour tout le monde dès 14 ans** Noires Mines Samir est l’histoire d’une malédiction qui poursuit une famille d’immigrés algériens arrachés à leurs montagnes kabyles pour les mines du nord de la France. C’est le récit de Samir, le sixième enfant de cette famille à qui personne n’a transmis la langue et le savoir de ses ancêtres. C’est l’histoire de ce jeune garçon de treize ans qui découvre son homosexualité en même temps que la colle à rustine, la bière et l’essence. Samir porte le poids de ses regrets et de sa culpabilité, mais aussi la beauté et la force d’un homme qui tient debout malgré tout. Malgré ses parents qui ne se sont jamais aimés. Malgré l’alcool et la drogue qui prennent toute la place. Malgré le silence et la violence de son père, de sa mère, de ses frères, de ses camarades de classe. Malgré son homosexualité inavouable. De services psychiatriques en appartements thérapeutiques, entouré par les voix de son passé, Samir tourne en rond entre les 4 murs de sa chambre. Il fume et écoute en boucle les chansons de sa jeunesse perdue et nous emporte pourtant dans son récit avec une énergie joyeuse, malgré tout. Distribution : Texte : Antoine d’Heygere ; Interprétation : Bachir Tlili ; Dramaturgie : Julie Ménard ; Collaboration artistique : Chloé Simoneau ; Regard chorégraphique : Céline Cartillier ; Regard extérieur : Nicolas Drouet ; Lumières : Claire Lorthioir ; Scénographie : Charlotte Arnaud ; Création sonore : Erwan Marion ; Costumes : NINII Coproduction : Ville d’Avion, Centre culturel Jean Ferrat, Ville de Lille – Maisons Folie -Flow Soutiens : Ville de Lille, Région Hauts-de-France, Théâtre Massenet de Lille, Le Vivat – Scène d’intérêt national Art et Création d’Armentières, Le Manège – Scène nationale transfrontalière de Maubeuge, La Ferme d’en Haut de Villeneuve d’Ascq, EPSM de l’agglomération lilloise, Théâtre Artéphile d’Avignon, l’Association Tournesol, Artistes à l’hôpital, Chartreuse-CNES de Villeneuve-lez-Avignon, Théâtre de l’Idéal de Tourcoing. **STAGE THEATRE HYBRIDE** **Karaoké documentaire** 5 et 6 Février Avec Antoine D’Heygere Collectif l a c a v a l e Essayez-vous aux techniques de création du théâtre documentaire. Plus d’informations sur le stage: [[https://www.theatre-massenet.com/ateliers-stages/stages-courts-2021-2022/karaok%C3%A9-documentaire/](https://www.theatre-massenet.com/ateliers-stages/stages-courts-2021-2022/karaok%C3%A9-documentaire/)](https://www.theatre-massenet.com/ateliers-stages/stages-courts-2021-2022/karaok%C3%A9-documentaire/)

Sur réservation sur www.theatre-massenet.com

Théâtre Massenet 4 rue Massenet Lille Lille Fives Nord



