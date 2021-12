Noire Nogent-sur-Oise, 12 mars 2022, Nogent-sur-Oise.

Noire Nogent-sur-Oise

2022-03-12 20:30:00 – 2022-03-12 21:35:00

Nogent-sur-Oise Oise Nogent-sur-Oise

16 16 D’après « Noire – La Vie méconnue de Claudette Colvin » de : Tania de Montaigne

Montgomery, Alabama. Le 2 mars 1955, dans le bus de 14h30, Claudette Colvin refuse de céder son siège à un passager blanc. Malgré les menaces, elle reste assise. Jetée en prison, elle décide de plaider non coupable et d’attaquer la ville. Avant elle, personne n’avait osé.

Vous êtes noire, donc moins que rien.

Avant Rosa Parks, une jeune Noire d’Alabama dit non.

Claudette avait quinze ans, elle fut la première à se dresser contre cette ségrégation, contre cette soumission imposée par les Blancs, contre l’humiliation sans cesse infligée aux Noirs. Noire est l’histoire de cette héroïne méconnue. Toujours vivante, elle est celle qu’on a oubliée, figure rayée de l’Histoire américaine.

Car c’est neuf mois plus tard que Rosa Parks refuse à son tour de se lever, et non la première comme il est resté dans l’Histoire, bientôt soutenue par le jeune Martin Luther King ; l’histoire est en marche : le mouvement des droits civiques contre la ségrégation raciale aux Etats-Unis est enclenché. Un combat qui dure encore contre la violence raciste et l’arbitraire.

Durée : 1h05

Adaptation et mise en scène : Stéphane Foenkinos

Avec : Tania de Montaigne

Assistanat à la mise en scène : Joseph Truflandier

Scénographie : Laurence Fontaine

Lumières : Claire Choffel-Picelli

Vidéo : Pierre-Alain Giraud

Voix additionnelles : Lola Prince, Stéphane Foenkinos

Administration : 984 Productions production 984 Productions – Florence D’azémar – Arnaud Bertrand, coréalisation Théâtre du Rond- Point, Coproduction et accueil en rési- dence EPCC centre dramatique national de Normandie-Rouen, texte publié aux éditions Grasset (collection Nos héroïnes)

Tarif PF

