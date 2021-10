NOIRE Le Figuier Blanc, 16 novembre 2021, Argenteuil.

le mardi 16 novembre à Le Figuier Blanc

Claudette Colvin est une lycéenne, noire, à Montgomery, Alabama, en 1955. Elle vit sous le joug des lois Jim Crow. Dans les états ségrégationnistes de la Cotton Belt, noirs et blancs vivent égaux. Égaux… mais séparés. Seulement, le 2 mars, dans le bus de 14h30, Claudette refuse de céder son siège à une passagère blanche. Malgré les menaces, elle reste assise. Avec l’audace de ses 15 ans, Claudette fait front, en appelle à ses droits et décide d’attaquer la Ville en justice. Autour d’elle gravitent des militants encore inconnus, Jo Ann Gibson Robinson, Rosa Parks, Martin Luther King… Sur scène, une comédienne et une dessinatrice. Elles nous proposent une expérience empathique : devenir noire pendant la ségrégation, entrer dans la peau de Claudette Colvin. La première s’adresse au public et incarne les multiples protagonistes de l’affaire. Installée à une table, la seconde compose des images projetées en direct. Ensemble, elles enquêtent et reconstituent les faits, exhumant des archives la vie de la jeune fille, aujourd’hui oubliée, en un roman graphique théâtral. http://www.collectiff71.com/noire/ Un projet du collectif F71 Adaptation, Lucie Nicolas et Charlotte Melly Mise en scène, Lucie Nicolas Collaboration artistique, collectif F71 Avec Sophie Richelieu (jeu et chant) et Charlotte Melly (dessin en direct et manipulation) Création lumière, Laurence Magnée Musique et son, Fred Costa Scénographie, Charlotte Melly Construction, Max Potiron Collaboration dispositif vidéo, Sébastien Sidaner Régie générale et lumière, Coralie Pacreau, Laurence Magnée (en alternance) Régie son, Clément Roussillat, Lucas Chasseré (en alternance) Stagiaire en dramaturgie, Pauline Allier-Carolo Administration de production, Gwendoline Langlois

D’après Noire, la vie méconnue de Claudette Colvin, de Tania de Montaigne, éd. Grasset, 2015, prix Simone Veil. Un projet du collectif F71, mise en scène, Lucie Nicolas

Le Figuier Blanc 16 Rue Grégoire Collas 95100 Argenteuil Argenteuil Val-d’Oise



