Noire – Compagnie Collectif F71 Odyssée, 9 novembre 2021, Orvault.

2021-11-09 Placement libre Pass Sanitaire obligatoire

Horaire : 20:30 22:00

Gratuit : non de 7 € à 20 € + 12 ans Placement libre Pass Sanitaire obligatoire

“Noire” est le récit du combat d’une femme contre la violence raciste et l’absurde formule ségrégationniste : “Séparés mais égaux”.1955, Montgomery, sud des États-Unis. Dans le bus qui la ramène du lycée, Claudette Colvin, du haut de ses 15 ans, refuse de céder sa place à une passagère blanche comme l’imposent les lois Jim Crow qui régissent le pays.C’est le début d’un combat politique d’ampleur contre la ségrégation dans la ville où Rosa Parks accomplira quelques mois plus tard le même acte d’opposition. La comédienne Sophie Richelieu, toute en énergie et en nuances, prête sa voix à la jeune fille et aux militants de la lutte pour les droits civiques. Le trait souple de Charlotte Melly fait naître à l’écran les rues, le tribunal et la foule engagée dans le mouvement, au fil d’un dessin en noir et blanc qui éclot et s’efface sous nos yeux. Comme une invitation à connaître, entendre et partager. Et à faire l’expérience de l’altérité. Compagnie Collectif F71Avec : Sophie Richelieu et Charlotte MellyMise en scène : Lucie NicolasAdaptation : Lucie Nicolas et Charlotte Melly D’après Noire, la vie méconnue de Claudette Colvin, de Tania de Montaigne Public : à partir de 12 ans

Odyssée adresse1} Bourg/Secteur rural Orvault 44700 Bourg/Secteur rural

02 51 78 37 50 http://www.odyssee.orvault.fr odyssee@mairie-orvault.fr 02 51 78 33 33 http://www.orvault.fr