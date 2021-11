Lamballe-Armor Lamballe-Armor 22400, Lamballe-Armor Noir sur la Ville Lamballe-Armor Lamballe-Armor Catégories d’évènement: 22400

Lamballe-Armor

Noir sur la Ville Lamballe-Armor, 19 novembre 2021, Lamballe-Armor. Noir sur la Ville Lamballe-Armor

2021-11-19 – 2021-11-21

Lamballe-Armor 22400 Dédié aux amoureux du roman noir, le festival Noir sur la Ville est un événement incontournable. Durant trois jours, Lamballe devient la capitale du polar. Dans la salle municipale, se tient un salon du livre véritable espace de rencontres où les lecteurs peuvent échanger avec leurs auteurs préférés. A chaque coin de la ville des animations sont proposées : expositions, séances de cinéma, espaces de lecture, débats, … contact@noirsurlaville.fr https://www.noirsurlaville.fr/ Dédié aux amoureux du roman noir, le festival Noir sur la Ville est un événement incontournable. Durant trois jours, Lamballe devient la capitale du polar. Dans la salle municipale, se tient un salon du livre véritable espace de rencontres où les lecteurs peuvent échanger avec leurs auteurs préférés. A chaque coin de la ville des animations sont proposées : expositions, séances de cinéma, espaces de lecture, débats, … Lamballe-Armor

dernière mise à jour : 2021-10-28 par

Détails Catégories d’évènement: 22400, Lamballe-Armor Autres Lieu Lamballe-Armor Adresse Ville Lamballe-Armor lieuville Lamballe-Armor