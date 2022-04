Noir d’Os Exposition Nîmes Nîmes, 6 mai 2022, NîmesNîmes.

2022-05-06 – 2022-06-07

Période : 2020 – 2022–17 mars – 11 mai 2020 : Période de confinement. Étrangeté du moment inédit, nos vies sont bouleversées.Je travaille différemment. Sans esquisse préparatoire, des figures dessinées très vite se mêlent à des écritures. Envies d’improvisation et de lâcher prise.Le cheval, l’arbre ou l’oiseau, des sujets faits de mémoire comme des temps suspendus où flânent mes pensées.Palette colorée réduite, le noir domine.A grand coups de pinceaux noirs et rouge le genévrier est pris dans ses ronces, et des silhouettes d’oiseaux s ‘envolent. Parfois, mes paysages se brouillent de strates d’écriture, se floutent de zones effacées et des images se superposent.A partir d’éléments du visible proche, immédiat, je construis des images mentales qui sont rendues visibles à leur tour par la peinture. Dans la pratique, au moment de la réalisation de ces images, il y a des accidents, des inattendus qui transforment mes intentions. Je ne sais jamais comment un tableau va virer, et c’est ce qui me plaît.Palettes.La fin d’un mondeLa foule au passéIl ne restera que des cailloux.Il prend soudain conscience de sa vulnérabilité.Au royaume des immortels, Une seule couleur :Le noir d’os. Matthieu Capelier27 mars 2022 »

