Diplômée de L’École des Beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire, Sophie Keraudren-Hartenberger envisage le Plomb et la Galène, sa forme minérale, comme une figure métaphore du voyage dans l’infiniment grand et l’infiniment petit. Noir comme Vénus rapporte des images fugitives de cette planète à la composition encore peu connue. Le visiteur est accueilli dans une salle noire remplie d’images et de sculptures témoignant des croisements entre l’art et la science.

Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

