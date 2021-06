Noir, c’est noir – Rétrospective Balabanov PLUSIEURS LIEUX, 29 juin 2021-29 juin 2021, Paris.

Événement dans le cadre du Festival » Quand les Russes nous bouleversent / Когда Русские нас потрясают » – 7e édition du festival du film russe de Paris et Île-de-France qui aura lieu du 28 juin au 6 juillet prochain.

Alexeï Balabanov, réalisateur de films aux charmes sombres, est indissociable du meilleur du cinéma russe. Ses films ne laissent pas indifférents tous ceux qui les ont vus… Ainsi, pour tous ceux qui veulent comprendre la société russe et les sujets qui la divisent, venez découvrir les films de ce cinéaste de renom. Événement d’autant plus marquant puisque Nadejda Vassilieva, sa veuve, décoratrice et costumière, sera présente pour certaines séances. Une rencontre sera également organisée au Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe.

Après de premières expériences cinématographiques autour de la scène rock de Sverdlovsk, Alexeï Balabanov vient se former auprès d’Alexeï Guerman à Saint-Pétersbourg où il réalise l’énigmatique et déjà très noir Les Jours heureux (Солнечные дни, 1991), une adaptation de Samuel Beckett, suivie d’une adaptation de Franz Kafka, avec Le Château (Замок, 1994).

C’est avec Le Frère (Брат, 1997) que Balabanov acquiert une véritable gloire nationale et internationale, le film étant à la fois fêté par les professionnels et la presse et adoré par le public. À partir de ce film, Balabanov sera considéré comme le cinéaste de la Russie contemporaine, doué comme nul autre pour dire les malheurs et les douleurs de son pays. Si Le Frère raconte la résilience possible, mais effrayante d’une génération perdue de jeunes envoyés à répétition au casse-pipe, en Afghanistan, puis en Tchétchénie, Le Frère 2 (Брат 2, 2000) vient interroger la question de la fierté nationale d’un pays qui a souffert de la violence des années 1990 et de sa perte de statut international. La Guerre (Война, 2002) raconte la guerre en Tchétchénie et se pose en réponse féroce et ironique aux visions parcellaires de ce conflit distillées en Occident. Cargo 200 (Груз 200, 2007) pose un diagnostic aussi impitoyable que mémorable sur la décrépitude de l’URSS à la veille de la pérestroïka. Je veux aussi (Я тоже хочу, 2012), son dernier film, pose une fois de plus la main sur le pouls d’un pays qui commence à se sentir étouffer et voudrait s’échapper à tout prix, un pays saisi d’un espoir mystique collectif. Le cinéma de Balabanov sait également comme nul autre poser le conflit intérieur moral au centre de ses fictions : les atermoiements moraux du docteur dans Morphine (Морфий, 2008).

C’est pour mettre à l’honneur l’influence du cinéma noir et féroce de Balabanov, mais également métaphorique et poétique que nous avons décidé d’inclure dans la rétrospective (et de le présenter en clôture du festival) un film de jeune réalisateur, Texto (Текст, 2019). Ce dernier peut être vu comme un véritable épigone du cinéma « balabanovien », grâce à sa noirceur et sa volonté de tenir sa narration avec une structure proche du cinéma de genre. La trajectoire de ce dernier peut être perçue comme celle de toute une génération. En effet, le film montre comment les fondements moraux enseignés aux jeunes gens (la mère du héros est une enseignante à l’approche idéaliste et quelque peu « soviétique ») viennent se briser face à la cruauté de la société contemporaine.

Au programme :

La Guerre – Война, d’Alexeï Balabanov (2002, 2h)

Cinéma Le Christine Cinéma Club, mercredi 30 juin à 19h30

Je veux aussi – Я тоже хочу, d’Alexeï Balabanov (2012, 1h23)

Cinéma Le Christine Cinéma Club, jeudi 1er juillet à 19h30

Morphine – Морфий, d’Alexeï Balabanov (2008, 1h47)

Cinéma Le Christine Cinéma Club, vendredi 2 juillet à 19h30

Le Frère – Брат, d’Alexeï Balabanov (1997, 1h36)

Cinéma Le Christine Cinéma Club, samedi 3 juillet à 19h30

Le Frère 2 – Брат 2, d’Alexeï Balabanov (2000, 2h06)

Cinéma Le Christine Cinéma Club, dimanche 4 juillet à 19h30

Cargo 200 – Груз 200, d’Alexeï Balabanov (2007, 1h25)

Cinéma Le Christine Cinéma Club, mardi 6 juillet à 19h30

Et aussi…

Rez-de-chaussée – Первый этаж, d’Igor Minaev (1989, 1h10) (en présence du réalisateur)

Cinéma Le Christine Cinéma Club, samedi 3 juillet à 17h30

L’Inondation – Наводнение, d’Igor Minaev (1993, 1h39)

Cinéma Le Christine Cinéma Club, dimanche 4 juillet à 17h30

Katia Ismaïlova – Подмосковные вечера, de Valéri Todorovski (1994, 1h36) (en présence du réalisateur)

Cinéma Le Christine Cinéma Club, lundi 5 juillet à 19h30

Texto – Текст, de Klim Chipenko (2019, 2h12)

Remise des prix en présence de l’écrivain Dimitri Gloukhovski, scénariste du film et invité d’honneur du festival !

Cinéma Le Max Linder, lundi 5 juillet à 20h

Pour en savoir plus sur les films sélectionnés cliquez ici !

Les bonus du festival à ne pas manquer !

Nadejda Vassilieva , veuve d’Alexeï Balabanov, décoratrice et costumière, sera présente pour certaines séances au cinéma Le Christine Cinéma Club. Une rencontre sera également organisée au Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe suivie de la projection d’un film surprise (entrée libre) le vendredi 2 juillet à 18h ainsi qu’une exposition de photos de costumes réalisés pour le cinéma par Nadejda Vassilieva que vous pourrez découvrir du 2 au 9 juillet , toujours au Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe (tous les jours de 14h à 19h , sauf le dimanche).

