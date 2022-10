Noir algorithme en Goëlo – Rencontre dédicace avec les auteurs du roman Plouha Plouha Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Plouha

Noir algorithme en Goëlo – Rencontre dédicace avec les auteurs du roman Plouha, 29 octobre 2022, Plouha. Noir algorithme en Goëlo – Rencontre dédicace avec les auteurs du roman

1, rue du 8 mai 1945 Librairie-salon de thé Babelle Plouha Ctes-d’Armor Librairie-salon de thé Babelle 1, rue du 8 mai 1945

2022-10-29 18:30:00 – 2022-10-29 20:30:00

Librairie-salon de thé Babelle 1, rue du 8 mai 1945

Plouha

Ctes-d’Armor Rencontre dédicace avec les auteurs du roman collectif “Noir algorithme en Goëlo” : Vincent Larnicol, Catherine Malassenet, Françoise Gaillard, Michèle David, Isaline Rémy. « Kercréac’h, c’est le bout du monde… » dit-on. Chacun croyait y avoir trouvé une existence sereine, à l’abri des regards indiscrets, mais… un évènement insensé viendra bouleverser la vie des habitants de ce bourg. Sombre histoire, tragi-comédie, comédie romantique, manipulations occultes ? A moins qu’il ne s’agisse d’un roman policier ? Ou peut-être tout cela à la fois ! A vous de le découvrir ! contact@librairie-babelle.fr Librairie-salon de thé Babelle 1, rue du 8 mai 1945 Plouha

dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor, Plouha Autres Lieu Plouha Adresse Plouha Ctes-d'Armor Librairie-salon de thé Babelle 1, rue du 8 mai 1945 Ville Plouha lieuville Librairie-salon de thé Babelle 1, rue du 8 mai 1945 Plouha Departement Ctes-d'Armor

Plouha Plouha Ctes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouha/

Noir algorithme en Goëlo – Rencontre dédicace avec les auteurs du roman Plouha 2022-10-29 was last modified: by Noir algorithme en Goëlo – Rencontre dédicace avec les auteurs du roman Plouha Plouha 29 octobre 2022 1 Ctes-d'Armor Plouha rue du 8 mai 1945 Librairie-salon de thé Babelle Plouha Ctes-d'Armor

Plouha Ctes-d'Armor