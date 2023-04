Paroles de Femmes : Sophie Benech Nohant-Vic Nohant-Vic Catégories d’Évènement: Indre

Nohant-Vic

Paroles de Femmes : Sophie Benech, 12 avril 2023, Nohant-Vic Nohant-Vic. Nohant-Vic ,Indre , Nohant-Vic Paroles de Femmes : Sophie Benech Domaine de George Sand Nohant-Vic Indre

2023-04-12 – 2023-04-12 Nohant-Vic

Indre Nohant-Vic . Conférence rencontre avec Sophie Benech, traductrice et éditrice, évoquera son parcours. Elle se consacre depuis une trentaine d’années à la traduction littéraire pour divers éditeurs, entre autres Gallimard, Verdier, José Corti, Le bruit du Temps ou Actes Sud. Le domaine de George Sand propose une conférence dans le cadre de sa saison culturelle. +33 2 54 31 06 04 https://www.maison-george-sand.fr/ OTLC – CC

Nohant-Vic

dernière mise à jour : 2023-04-05 par

Détails Catégories d’Évènement: Indre, Nohant-Vic Autres Lieu Nohant-Vic Adresse Domaine de George Sand Nohant-Vic Indre Ville Nohant-Vic Nohant-Vic Departement Indre Tarif Lieu Ville Nohant-Vic

Nohant-Vic Nohant-Vic Nohant-Vic Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nohant-vic nohant-vic/

Paroles de Femmes : Sophie Benech 2023-04-12 was last modified: by Paroles de Femmes : Sophie Benech Nohant-Vic 12 avril 2023 Domaine de George Sand Nohant-Vic Indre Indre Nohant-Vic

Nohant-Vic Nohant-Vic Indre