Nohant hors les murs Mérigny, 25 juin 2022, Mérigny.

Nohant hors les murs Mérigny

2022-06-25 – 2022-06-25

Mérigny 36220

En partenariat avec le Parc naturel régional de la Brenne, le duo Marine Chagnon (soprano) et Joséphine Ambroselli (piano) donnera un cycle de mélodies romantiques de compositeurs d‘Europe du nord dans le cadre inspirant et bucolique de la Chapelle de Plaincourault. Construite à la fin du 12e siècle, cette chapelle est un édifice roman très harmonieux, d’une grande simplicité et très bien conservé, avec de remarquables peintures murales représentant des animaux fabuleux, le Roman de Renard et la légende de Saint-Eloi

Au programme :

Mélodies romantiques de Stenhammar, Rangström, Peterson-Berger, Linde, Aulin, de Frumerie, Larsson, Nordqvist.

Duo Marine Chagnon (Soprano), Joséphine Ambroselli (Piano), organisée dans le cadre du Festival Chopin hors les murs. Sélim Mazari se produira en récital avec des œuvres de Chopin dans le cadre magnifique et intimiste de la petite Chapelle de Plaincourault.

+33 2 54 28 12 13 http://www.festivalnohant.com/

En partenariat avec le Parc naturel régional de la Brenne, le duo Marine Chagnon (soprano) et Joséphine Ambroselli (piano) donnera un cycle de mélodies romantiques de compositeurs d‘Europe du nord dans le cadre inspirant et bucolique de la Chapelle de Plaincourault. Construite à la fin du 12e siècle, cette chapelle est un édifice roman très harmonieux, d’une grande simplicité et très bien conservé, avec de remarquables peintures murales représentant des animaux fabuleux, le Roman de Renard et la légende de Saint-Eloi

Au programme :

Mélodies romantiques de Stenhammar, Rangström, Peterson-Berger, Linde, Aulin, de Frumerie, Larsson, Nordqvist.

©PNR Brenne

Mérigny

dernière mise à jour : 2022-06-04 par