2022-06-04 – 2022-06-05

Nohant-Vic Indre Nohant-Vic 75 115 EUR Grand rendez-vous musical et littéraire au cœur du Berry, la 56e édition du Nohant Festival Chopin se déroulera du 4 juin au 27 juillet 2021 au Domaine de George Sand (Centre des monuments nationaux).

Vous aussi, venez vous plonger dans l'atmosphère unique du Nohant Festival Chopin, un rendez-vous incontournable de la vie artistique depuis 1966. Programmation complète sur le site web. Cet été, les plus grands artistes vous donnent rendez-vous au cœur du Domaine de George Sand (Centre des monuments nationaux) pour la 56ème édition du Nohant Festival Chopin. +33 2 54 48 46 40

Vous aussi, venez vous plonger dans l’atmosphère unique du Nohant Festival Chopin, un rendez-vous incontournable de la vie artistique depuis 1966. Programmation complète sur le site web. Nohant Festival Chopin

