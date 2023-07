Fête nationale Nohant-en-Graçay, 15 juillet 2023, Nohant-en-Graçay.

Nohant-en-Graçay,Cher

Repas dès 18h45, Retraite aux flambeaux à 22h30 et feu d’artifice à 23h.

2023-07-15 fin : 2023-07-15 . .

Nohant-en-Graçay 18310 Cher Centre-Val de Loire



Dinner at 6:45 pm, Torchlight procession at 10:30 pm and fireworks at 11 pm

Comida a partir de las 18.45 h, desfile de antorchas a las 22.30 h y fuegos artificiales a las 23.00 h

Essen ab 18:45 Uhr, Fackelzug um 22:30 Uhr und Feuerwerk um 23:00 Uhr

Mise à jour le 2023-07-06 par OT VIERZON