Loiret . Conférence « Biologie et éco-éthologie des chiroptères de métropole » avec Yves David : ancien Inspecteur de l’environnement à l’Office Français de la Biodiversité, Conservateur bénévole au CEN Centre Val de Loire. Une conférence proposée par Cultur’Aux Barres à l’amphithéâtre de l’Arboretum National des Barres. Entrée gratuite. Conférence « Biologie et éco-éthologie des chiroptères de métropole » +33 2 38 97 70 38 Cultur’aux Barres

