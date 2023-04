Heure du conte « Le printemps dans tous ses états ! » 11 Rue Pasteur Nogent-sur-Vernisson Catégories d’Évènement: Loiret

Nogent-sur-Vernisson

Heure du conte « Le printemps dans tous ses états ! » 11 Rue Pasteur, 19 avril 2023, Nogent-sur-Vernisson. Heure du conte « Le printemps dans tous ses états ! ».

2023-04-19 à ; fin : 2023-04-19 . 0 EUR.

11 Rue Pasteur

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire



Story time « Springtime in all its states! » La hora del cuento « ¡La primavera en todas sus formas! Märchenstunde « Der Frühling in all seinen Farben! » Mise à jour le 2023-04-07 par OT GATINAIS SUD

Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Nogent-sur-Vernisson Autres Lieu 11 Rue Pasteur Adresse 11 Rue Pasteur Ville Nogent-sur-Vernisson Departement Loiret Lieu Ville 11 Rue Pasteur Nogent-sur-Vernisson

11 Rue Pasteur Nogent-sur-Vernisson Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nogent-sur-vernisson/

Heure du conte « Le printemps dans tous ses états ! » 11 Rue Pasteur 2023-04-19 was last modified: by Heure du conte « Le printemps dans tous ses états ! » 11 Rue Pasteur 11 Rue Pasteur 19 avril 2023 11 Rue Pasteur Nogent-sur-Vernisson

Nogent-sur-Vernisson Loiret