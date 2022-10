Le Carnaval des Animaux Sud-américains Théâtre Antoine Watteau, 23 novembre 2022 14:30, Nogent-sur-Marne.

23 et 24 novembre Sur place Billetterie sur le site du Théâtre Antoine Watteau https://www.scenewatteau.fr/spectacle-musical-le-carnaval-des-animaux-sud-americains/

Bienvenue à Rio de Janeiro, qui accueille le carnaval le plus célèbre du monde ! Les animaux sud-américains s’y sont réunis pour vous proposer leur grande parade, festive et bariolée.

Doté depuis son enfance à Rio du pouvoir de comprendre les animaux, un personnage raconte : Un jour, un immense condor, ancien dieu dans un temple de Machu Pichu, venu tout droit des Andes, le charge de partir en voyage le long des routes d’Amérique du Sud. Sa mission : entendre les histoires, les joies et les souffrances de ces animaux, et les convaincre de venir à un grand carnaval. « Ce sera la plus belle fête du monde » lui dit le grand condor avant de repartir…

Théâtre Antoine Watteau 1 Place du Théâtre Nogent Sur Marne 94130 Nogent-sur-Marne Nogent Village Val-de-Marne

mercredi 23 novembre – 14h30 à 15h30

jeudi 24 novembre – 10h00 à 11h00

jeudi 24 novembre – 14h30 à 15h30

jeudi 24 novembre – 19h00 à 20h00