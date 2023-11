La Guerre de Troie (En Moins de Deux!) THEATRE ANTOINE WATTEAU, 5 avril 2024, NOGENT SUR MARNE.

La Guerre de Troie (En Moins de Deux!) THEATRE ANTOINE WATTEAU. Un spectacle à la date du 2024-04-05 à 20:30 (2024-04-05 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Scène Watteau-Pavillon Baltard (L-R-22-013030/34/38) présente ce spectacle. LA GUERRE DE TROIE (EN MOINS DE DEUX !)D’après Homère, Sophocle, Euripide, Hésiode, Virgile, Offenbach etc, De la naissance divine de la belle Hélène à la colère d’Achille, de la Pomme d’or aux ruses d’Ulysse, du sacrifice d’Iphigénie au leurre du cheval de bois : au-delà de la seule Iliade, sept comédiens et un pianiste nous entraînent dans un récit, aussi choral que ludique, pour revisiter l’ensemble des épisodes liés à l’enlèvement de la plus belle femme du monde… Ou comment raconter, en moins d’une heure et demi, tout (ou presque tout) des aventures, légendaires et poignantes, des héros, dieux et demi-dieux de la Guerre de Troie : pour (re)découvrir ses classiques de façon jubilatoire ! Metteur en scène : Jérôme IMARDDistribution : Compagnie Théâtre du Mantois Mise en scène Jérôme Imard et Eudes Labrusse. Avec Catherine Bayle, Pascaline Schwab, Hoa-Lan Scremin ou Stéphanie Labbé (en alternance), Grégory Nardella, Loïc Puichevrier, Philipp Weissert et Christian Roux ; musique de scène (piano) Christian Roux.Informations pratiques :Genre : Théâtre contemporain ; tout public / à partir de 9 ansDurée : 1h20 sans entracteOuverture du théâtre : 1h avant le début de la représentation Ouverture des portes : 15-20min avant le début de la représentationAccès PMR : Un accès PMR se trouve à l’arrière du théâtre, merci de longer le bâtiment rue Jean Monnet et de sonner à l’interphone pour prévenir le théâtre de votre arrivée. Merci de contacter le théâtre (accueil@theatreantoinwatteau.fr / 01 48 72 94 94) si vous souhaitez réserver des places adaptées. La Guerre de Troie (En Moins de Deux!) La Guerre de Troie (En Moins de Deux!)

THEATRE ANTOINE WATTEAU NOGENT SUR MARNE 1 Place du Théâtre Val-de-Marne

22.0

EUR22.0.

