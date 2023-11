Caché dans son Buisson de Lavande, Cyrano Sentait Bon la Lessive THEATRE ANTOINE WATTEAU, 23 mars 2024, NOGENT SUR MARNE.

Scène Watteau-Pavillon Baltard (L-R-22-013030/34/38) présente ce spectacle. CACHÉ DANS SON BUISSON DE LAVANDE, CYRANO SENTAIT BON LA LESSIVEAdapté et inspiré de l’album de Rebecca DautremerCyrano est le récit atypique d’un héros de l’ombre, différent des autres à cause de son nez proéminent, animé par l’amour, le courage et une grande générosité. Cyrano aime sa précieuse cousine Roxanne, belle et envoûtante comme une fleur de pavot. Elle est le doux poison qui marque le cœur des hommes. Cependant Roxanne ne voit que Christian, le parfait prince charmant : beau mais inévitablement bête et naïf. Comme dans la pièce d’Edmond Rostand, l’amour est au centre de l’intrigue. Cette histoire nous remplit d’une nostalgie et on en vient à aimer profondément ce Cyrano qui décidément a le cœur bien plus grand que le nez. Metteur en scène : Hervé HESTBETEGUYDistribution : Mise en scène Hervé Hestbeteguy. Texte Taï-Marc Le Thanh. Jeu Sophie Kastelnik en alternance avec Mélanie Viflolo, Viviana Souza en alternance avec Mélanie Tanneau, Diane Lefébure en alternance avec Barbara Rivas. Informations pratiques :Genre : Théâtre contemporain ; tout public / à partir de 6 ansDurée : 1h00 sans entracteOuverture du théâtre : 1h avant le début de la représentation Ouverture des portes : 15-20min avant le début de la représentationAccès PMR : Un accès PMR se trouve à l’arrière du théâtre, merci de longer le bâtiment rue Jean Monnet et de sonner à l’interphone pour prévenir le théâtre de votre arrivée. Merci de contacter le théâtre (accueil@theatreantoinwatteau.fr / 01 48 72 94 94) si vous souhaitez réserver des places adaptées. Caché dans son Buisson de Lavande, Cyrano Sentait Bon la Les Caché dans son Buisson de Lavande, Cyrano Sentait Bon la Les

THEATRE ANTOINE WATTEAU NOGENT SUR MARNE 1 Place du Théâtre Val-de-Marne

