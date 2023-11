Que sur Toi se Lamente le Tigre THEATRE ANTOINE WATTEAU, 8 mars 2024, NOGENT SUR MARNE.

Espace Marcel Carné (1-1115532, 2-1115534, 3-1115533) présente ce spectacle. Que sur toi se lamente le Tigre Jeudi 23 novembre 2023 à 20h30 A l’EMC – Saint-Michel-sur-Orge (91) Nous retrouvons Alexandre Zeff, artiste associé à l’EMC, pour sa nouvelle création. Il adapte le Prix Goncourt du premier roman 2021, Que sur toi se lamente le Tigre. Il nous plonge dans la réalité d’un crime de déshonneur perpétré par un frère contre sa sœur et fait de cette tragédie contemporaine un oratorio théâtral hypnotique. Dans le Sud de l’Irak, une jeune fille attend que la mort vienne. Ses jours sont comptés depuis que celui qu’elle aimait secrètement a péri sous les bombes, car elle est enceinte. Prisonnier d’une société patriarcale et sexiste, son frère fera bientôt ce qu’il croit être son devoir. Il la tuera. En attendant, elle se raconte sur les rives du Tigre, fleuve qui devient personnage et est rejointe par le chœur des membres de sa famille. Toutes et tous impuissants face au destin en marche ? En novembre 2021, Alexandre Zeff nous avait bouleversés avec sa puissante adaptation de Tropique de la violence. Cette fois, il s’empare du roman d’Émilienne Malfatto en fusionnant vidéo, danse, musique live et chant. Dans un même souffle théâtral, il transcende la réalité crue du tragique pour faire naître respirations sensibles et envolées poétiques. Texte Emilienne Malfatto Adaptation et mise en scène Alexandre Zeff Scénographie et lumière Benjamin Gabrié Création vidéo Nadia Nakhlé Composition musicale Grégory Dargent Collaboration artistique Claudia Dimier Dramaturgie Pauline Donizeau Assistante à la mise en scène Agathe Vidal Costumes Sylvette Dequest Maquillage et effets spéciaux Sylvie Cailler Régisseur général et lumière Thomas Cany Régisseuse plateau Margault Willkomm Régisseur plateau Damien Rivalland Compagnie La Camara Oscura Direction de production et diffusion Olivier Talpaert, Jean-Baptiste Derouault Administration La Camara Oscura Cindy Clech Avec Lina El Arabi, Nadhir El Arabi, Myra Zbib, Afida Tahri, Amine Boudelaa, Nabil Berrehil. PRODUCTION La Camara Oscura. COPRODUCTION Théâtre des Célestins – Lyon ; Théâtre de Choisy-le-Roi ; EMC – Saint-Michel-sur-Orge ; Théâtre Romain Rolland, Scène conventionnée – Villejuif. La Camara Oscura est conventionnée par la DRAC Île-de-France depuis mai 2021. Photos Nicolas Champion Informations pratiques : RER C Saint-Michel-sur-OrgeOuverture des portes trente minutes avant le début du spectacle. Réservation PMR : 01 69 04 98 33 Que sur Toi se Lamente le Tigre Que sur Toi se Lamente le Tigre

