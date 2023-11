Une Lettre pour Emily Dickinson – La Chute de la Maison Usher THEATRE ANTOINE WATTEAU, 2 mars 2024, NOGENT SUR MARNE.

Scène Watteau-Pavillon Baltard (L-R-22-013030/34/38) présente ce spectacle. UNE LETTRE POUR EMILY DICKINSON / LA CHUTE DE LA MAISON USHERUne création de la compagnie Winterreise Théâtre compagnieOlivier Dhénin H?u réunit deux œuvres sur le questionnement de l’être et son désir de beauté et de création pour une soirée lyrique inspirée par les deux plus grands poètes américains : Emily Dickinson et Edgar Allan Poe. Une partition biographique de Lockrem Johnson inédite en France, créée par Manuel Rosenthal en 1951. Suivie du chef-d’œuvre oublié du plus grand compositeur français Claude Debussy La chute de la Maison Usher.Metteur en scène/chorégraphe : Olivier Dhénin H?u Distribution/programmation :Musique Lockrem Johnson, livret du compositeur d’après la pièce « Consider the Lilies » de Robert Hupton. Mise en scène et scénographie Olivier Dhénin H?u, piano et direction musicale Emmanuel Christien. Avec Anne-Marine Suire, NN, Olivier Gourdy, Alexandre Artemenko & 1 flûte, 1 clarinette, 1 quatuor à cordes. * Musique Claude Debussy, livret du compositeur d’après la nouvelle d’Edgar Allan Poe. Mise en scène, scénographie, film et costume Olivier Dhénin H?u, piano et direction musicale Emmanuel Christien. Avec Alexandre Artemenko, Anne-Marine Suire, Bastien Rimondi, Olivier Gourdy.Informations pratiques :Genre : Opéra ; tout publicDurée : 2h sans entracteOuverture du théâtre : 1h avant le début de la représentation Ouverture des portes : 15-20min avant le début de la représentationAccès PMR : Un accès PMR se trouve à l’arrière du théâtre, merci de longer le bâtiment rue Jean Monnet et de sonner à l’interphone pour prévenir le théâtre de votre arrivée. Merci de contacter le théâtre (accueil@theatreantoinwatteau.fr / 01 48 72 94 94) si vous souhaitez réserver des places adaptées. Une Lettre pour Emily Dickinson – La Chute de la Maison Ushe Une Lettre pour Emily Dickinson – La Chute de la Maison Ushe

THEATRE ANTOINE WATTEAU NOGENT SUR MARNE 1 Place du Théâtre Val-de-Marne

