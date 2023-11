Ressources Humaines THEATRE ANTOINE WATTEAU, 9 février 2024, NOGENT SUR MARNE.

Ressources Humaines THEATRE ANTOINE WATTEAU. Un spectacle à la date du 2024-02-09 à 20:30 (2024-02-09 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Scène Watteau-Pavillon Baltard (L-R-22-013030/34/38) présente ce spectacle. RESSOURCES HUMAINESD’après le film Ressources Humaines de Laurent Cantet (1999)C’est l’histoire d’un fils d’ouvrier qui, après ses études dans une école de commerce parisienne, revient dans l’usine où son père travaille, pour effectuer un stage au sein du service des ressources humaines. Le jeune homme va se heurter aux difficultés liées à cette position de « transfuge de classe », à ce fossé entre son milieu d’origine et sa nouvelle place au sein de la direction. Ecartelé entre ascension professionnelle et fidélité à son enfance, réussite individuelle ou luttes collectives, il devra choisir. Metteur en scène : Elise NOIRAUD Distribution : Texte Laurent Cantet, Gilles Marchand et Elise Noiraud. Adaptation et mise en scène Elise Noiraud. Avec Benjamin Brenière, François Brunet, Sandrine Deschamps, Julie Deyre, Sylvain Porcher, Vincent Remoissenet, Guy Vouillot.Informations pratiques :Genre : Théâtre contemporain ; tout public / à partir de 10 ansDurée : 1h25 sans entracteOuverture du théâtre : 1h avant le début de la représentation Ouverture des portes : 15-20min avant le début de la représentationAccès PMR : Un accès PMR se trouve à l’arrière du théâtre, merci de longer le bâtiment rue Jean Monnet et de sonner à l’interphone pour prévenir le théâtre de votre arrivée. Merci de contacter le théâtre (accueil@theatreantoinwatteau.fr / 01 48 72 94 94) si vous souhaitez réserver des places adaptées. Ressources Humaines (Elise Noiraud) Ressources Humaines (Elise Noiraud)

THEATRE ANTOINE WATTEAU NOGENT SUR MARNE 1 Place du Théâtre Val-de-Marne

