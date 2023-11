Sélène Saint-Aimé / William Parker THEATRE ANTOINE WATTEAU, 6 février 2024, NOGENT SUR MARNE.

Scène Watteau-Pavillon Baltard (L-R-22-013030/34/38) présente ce spectacle. SELENE SAINT-AIME / WILLIAM PARKERSÉLÈNE SAINT AIMÉ New Orleans Creole Songs Au cours d'une fantastique résidence à la Nouvelle-Orléans, la contrebassiste, chanteuse, poétesse et compositrice Sélène Saint-Aimé a eu la chance et le temps de s'immerger dans la scène locale, haut-lieu du jazz mondial. Sa résidence intitulée « Eritaj (Héritage) : New Orleans, Caribbean and African American Music » a été de ces expériences qui changent la vie, au cœur d'une ville mythique. Elle a appris l'histoire des vieilles chansons créoles de la Nouvelle-Orléans et les a arrangés à sa manière. WILLIAM PARKER Partenaire fidèle du festival Sons d'hiver, le contrebassiste William Parker revient avec un recueil de poèmes et de chansons intitulé « Raining on the moon ». La voix sophistiquée et élégante de Leena Conquest sublime l'ensemble.Sélène Saint-Aimé (contrebasse, voix, arrangements), Shea Pierre (piano), Steve Lands (trompette), Gladney (saxophone ténor), Kaleb Summers (trombone) et Alfred Jordan Jr. (batterie). William Parker (contrebasse, compositions), Leena Conquest (voix), Rob Brown (saxophone), Eri Yamamoto (piano), Hamid Drake (batterie).Informations pratiques :Genre : concert de jazz ; tout public / à partir de 12 ansDurée : 2h15min sans entracteOuverture du théâtre : 1h avant le début de la représentation Ouverture des portes : 15-20min avant le début de la représentationAccès PMR : Un accès PMR se trouve à l'arrière du théâtre, merci de longer le bâtiment rue Jean Monnet et de sonner à l'interphone pour prévenir le théâtre de votre arrivée. Merci de contacter le théâtre (accueil@theatreantoinwatteau.fr / 01 48 72 94 94) si vous souhaitez réserver des places adaptées.

THEATRE ANTOINE WATTEAU NOGENT SUR MARNE 1 Place du Théâtre Val-de-Marne

