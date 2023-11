Monte Cristo – Tournée THEATRE ANTOINE WATTEAU, 1 février 2024, NOGENT SUR MARNE.

Monte Cristo – Tournée THEATRE ANTOINE WATTEAU. Un spectacle à la date du 2024-02-01 à 20:30 (2023-12-07 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

EPA HERAULT CULTURE (L-R-21-906/L-R-21-907/L-R-21-905/ L-D-21-908/L-R-21-909) présente ce concert Avec leur exceptionnel talent, le conteur Nicolas Bonneau, la musicienne comédienne Fanny Chériaux et le guitariste Mathias Castagné revisitent Le Comte de Monte-Cristo. Ils font de cette légendaire vengeance d’Edmond Dantès un récit musical « à la Tarrantino » et aux accents « morriconiens », comme un polar palpitant qui mêle avec délice satire sociale et élans romanesques, dans lequel le spectateur succombe avec le héros aux jouissances sans limite de la vengeance. Mise en sceÌne : Nicolas Bonneau et Fanny Cheìriaux Texte : Nicolas Bonneau, Fanny Cheìriaux, Heìloi?se DesrivieÌres Assistanat aÌ la mise en sceÌne : Heìloi?se DesrivieÌres Collaboration artistique : Eliakim Senegas-Lajus Composition : Fanny Cheìriaux et Mathias Castagneì Interpreìtation : Nicolas Bonneau, Fanny Cheìriaux et Mathias Castagneì Sceìnographie : Gae?lle Bouilly LumieÌres : Steìphanie Petton Son : Gildas Gaboriau Costumes : Ceìcile Pelletier Film d’animation : Antoine Presles Régie son : Gildas Gaboriau ou Ronan Fouquet Régie lumière : Stéphanie Petton ou Clément Henon Production et tourneìes : Noeìmie Sage N° de téléphone accès PMR : 04.67.28.37.32 Nicolas Bonneau, Fanny Cheriaux, Monte Cristo Nicolas Bonneau, Fanny Cheriaux, Monte Cristo

THEATRE ANTOINE WATTEAU NOGENT SUR MARNE 1 Place du Théâtre Val-de-Marne

