Scène Watteau-Pavillon Baltard (L-R-22-013030/34/38) présente ce spectacle. L’ENFANT DE VERREDans cette fable, le verre est central. Le verre comme édifice familial aussi lumineux qu’inquiétant, aussi fragile que tranchant. Le verre comme non-lieu, non-temps : il ne se tâche pas, ne « marque » pas, ne vieillit pas. S’il lui arrive de se briser, on le remplace.Ainsi, perché sur une falaise rocheuse, se dresse un joyau d’architecture, un enchevêtrement de baies vitrées qui, à distance, donne l’illusion d’un diamant.C’est ici que vit la famille Kilvik qui œuvre dans le verre depuis des générations : Liv (15 ans), sa sœur Hella (18 ans), le père, la mère, la grand-mère maternelle… et un autre être, à la présence énigmatique, l’enfant de verre.La nouvelle création de la compagnie la mandarine blanche !Écriture Léonore Confino, mise en scène Alain BatisCompagnie La Mandarine Blanche. Avec Sylvia Amato, Delphine Cogniard, Anthony Davy, Laurent Desponds, Julie Piednoir, Mathieu Saccucci, Blanche Sottou.Informations pratiques :Genre : fable théâtraleTout publicAccès PMR : Un accès PMR se trouve à l’arrière du théâtre, merci de longer le bâtiment rue Jean Monnet et de sonner à l’interphone pour prévenir le théâtre de votre arrivée. Merci de contacter le théâtre (accueil@theatreantoinwatteau.fr / 01 48 72 94 94) si vous souhaitez réserver des places adaptées. L’Enfant de Verre L’Enfant de Verre

THEATRE ANTOINE WATTEAU NOGENT SUR MARNE 1 Place du Théâtre Val-de-Marne

22.0

EUR22.0.

