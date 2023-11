Israel Klezmer Orchestra en 1ère Partie : Laurent Assoulen THEATRE ANTOINE WATTEAU, 12 novembre 2023, NOGENT SUR MARNE.

Israel Klezmer Orchestra en 1ère Partie : Laurent Assoulen THEATRE ANTOINE WATTEAU. Un spectacle à la date du 2023-11-12 à 17:30 (2023-11-12 au ). Tarif : 33.0 à 33.0 euros.

Israel Klezmer Orchestra a été fondé en 2017 par Gershon Leizerson, musicien, compositeur et enseignant israélien. Leizerson, violoniste virtuose, est un expert de la musique klezmer, chercheur actif dans ce domaine et diplômé de l’école de musique Buchmann Mehta de Tel-Aviv. L’orchestre se réjouit de participer à d’importantes représentations et à des activités culturelles en Israël et dans le monde entier et, tout en se consacrant à la préservation d’une tradition musicale ancienne, l’IKO a également l’intention d’interpréter de nouvelles œuvres de musique juive et israélienne, en s’appuyant sur une connaissance approfondie de la tradition folklorique juive. L’Orchestre Klezmer d’Israël (IKO) est un grand ensemble musical qui interprète de la musique Klezmer, héritage musical des Juifs d’Europe de l’Est. Le groupe, unique en son genre dans le monde, possède une énergie qui rappelle le début du 20e siècle, à l’époque où les grands orchestres Klezmer étaient encore à la mode. L’ensemble basé à Jérusalem se compose d’une vingtaine de musiciens jouant de divers instruments tels que les bois, les cuivres, les cordes et les percussions. Plusieurs membres sont des chanteurs accomplis, et le répertoire de l’orchestre comprend des chansons en yiddish, en hébreu et en anglais, ainsi que de la musique instrumentale virtuose et des danses juives traditionnelles. L’orchestre présente la culture musicale des Juifs d’Europe de l’Est dans toute sa splendeur au public israélien et international. Les représentations sont des événements sociaux, les membres du public étant invités à danser, à chanter et à prendre part à l’expérience, tandis que les musiciens de l’orchestre quittent souvent la scène pour se joindre à la foule. Outre la musique, les représentations comprennent des histoires pleines d’humour juif, des danses juives traditionnelles et des explications sur le lien particulier que la musique Klezmer entretient avec la vie juive d’hier et d’aujourd’hui en Israël, en Europe et aux États-Unis. En 1ère partie : LAURENT ASSOULEN PIANO SOLO Laurent Assoulen sortira son nouvel Album « M » en 2023. Il vous fera découvrir en exclusivité l’univers étonnant et envoutant de ses nouvelles compositions. Laurent Assoulen

Votre billet est ici

THEATRE ANTOINE WATTEAU NOGENT SUR MARNE 1 Place du Théâtre Val-de-Marne

33.0

EUR33.0.

Votre billet est ici