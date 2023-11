Frankenstein THEATRE ANTOINE WATTEAU, 10 novembre 2023, NOGENT SUR MARNE.

Frankenstein THEATRE ANTOINE WATTEAU. Un spectacle à la date du 2023-11-10 à 20:30. Tarif : 22.0 euros.

Scène Watteau-Pavillon Baltard (L-R-22-013030/34/38) présente ce spectacle. FRANKENSTEIND’après l’œuvre de Mary Shelley Dans un monde en perdition, trois voyageurs découvrent un homme à l’agonie, Victor Frankenstein. Ce jeune scientifique raconte : quelque temps auparavant, il est parvenu à donner la vie à une créature surhumaine. Mais bientôt celle-ci sème la terreur autour d’elle. Dans une atmosphère hybride entre XIXe et XXIe siècle, où dialoguent éclairages à la bougie, ciels tourmentés, vidéo et body mapping, ce classique du mystère et de la terreur pose la question de l’orgueil de l’homme et de sa responsabilité vis-à-vis de l’Humanité et de son environnement. Qui est donc véritablement le monstre : le créateur ou sa créature ? En donnant la parole aux laissés-pour-compte, cette adaptation rend à l’œuvre sa dimension politique en interrogeant les rapports de domination et l’origine de la violence.Mise en scène Jérémie SONNTAG et Florian GOETZCompagnie Les Arpenteurs de l’Invisinble. Avec Roxane Kasperski ou Sarah Jane Sauvegrain, Jordan Sajous et Jérémie Sonntag. Informations pratiques :Genre : théâtre, vidéoDurée : 1h30 sans entracteA partir de 15 ansAccès PMR : Un accès PMR se trouve à l’arrière du théâtre, merci de longer le bâtiment rue Jean Monnet et de sonner à l’interphone pour prévenir le théâtre de votre arrivée. Merci de contacter le théâtre (accueil@theatreantoinwatteau.fr / 01 48 72 94 94) si vous souhaitez réserver des places adaptées. Frankenstein Frankenstein

THEATRE ANTOINE WATTEAU NOGENT SUR MARNE 1 Place du Théâtre Val-de-Marne

22.0

EUR22.0.

