Alabama Song THEATRE ANTOINE WATTEAU, 7 novembre 2023, NOGENT SUR MARNE.

Alabama Song THEATRE ANTOINE WATTEAU. Un spectacle à la date du 2023-11-07 à 20:30 (2023-11-07 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Carré Bellefeuille (R-2022-004232) présente ce spectacle Mardi 19 décembre à 20h30 Adaptation et mise en scène de Guillaume Barbot, avec Lola Naymark et les musiciens-comédiens Pierre-Marie Braye-Weppe, Louis Caratini et Thibault Perriard. Création musicale collective, dirigée par Pierre-Marie Braye-Weppe. Le roman de Gilles Leroy, prix Goncourt 2007, fait défiler à un rythme effréné le destin flamboyant de Zelda Sayre, bientôt Fitzgerald. Figure phare des années 1920, elle brûle la vie par les deux bouts, se bat contre un mari qui, sous le feu des projecteurs, fait d’elle sa muse et, dans l’ombre, s’accapare la matière littéraire de ses journaux intimes… Elle dansera jusqu’à la blessure, connaîtra les scandaleuses soirées parisiennes et la déchéance finale. Réservation PMR : 01 55 18 54 00 Alabama Song Alabama Song

THEATRE ANTOINE WATTEAU NOGENT SUR MARNE 1 Place du Théâtre Val-de-Marne

22.0

EUR22.0.

