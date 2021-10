Nogent-sur-Marne Maison de la culture juive Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne Concert lecture Jean Dubé ” George Sand-Frédéric Chopin” 21 octobre Maison de la culture juive 20 rue André Pontier Nogent-sur-Marne 94130. Maison de la culture juive Nogent-sur-Marne Catégories d’évènement: Nogent-sur-Marne

Val-de-Marne

Concert lecture Jean Dubé ” George Sand-Frédéric Chopin” 21 octobre Maison de la culture juive 20 rue André Pontier Nogent-sur-Marne 94130. Maison de la culture juive, 21 octobre 2021 16:00, Nogent-sur-Marne. Jeudi 21 octobre, 16h00 Sur place Inscription: 06.62.08.42.92 https://www.mcjnogent.org/concert-lecture-recital-frederic-chopin-george-sand/ Concert lecture à la Maison de la culture juive 94130 Nogent-sur-Marne. Concert lecture du pianiste Jean Dubé “Georges Sand-Frédéric Chopin” Nogent-sur-Marne le 21 octobre 2021.

16 h Récital George Sand – Frédéric Chopin : lecture d’une sélection de la correspondance de George Sand à Chopin, en alternance avec l’exécution par le pianiste Jean Dubé d’une sélection d’œuvres de Chopin.

Maison de la culture juive,20 rue André Pontier 94 Nogent-sur-Marne.

Horaire: 16H00

Tarif: 8 euros

Inscription: 06.62.08.42.92

https://www.mcjnogent.org/concert-lecture-recital-frederic-chopin-george-sand/ Maison de la culture juive 20 rue André Pontier 94130 Nogent-sur-Marne 94130 Nogent-sur-Marne Nogent Village Val-de-Marne jeudi 21 octobre – 16h00 à 18h00

Détails Heure : 16:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne Autres Lieu Maison de la culture juive Adresse 20 rue André Pontier 94130 Nogent-sur-Marne Ville Nogent-sur-Marne lieuville Maison de la culture juive Nogent-sur-Marne