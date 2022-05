Visites commentées des expositions permanentes et temporaires Musée de la coutellerie Nogent Catégories d’évènement: Haute-Marne

Visites commentées des expositions permanentes et temporaires Musée de la coutellerie, 19 septembre 2020 10:00, Nogent. 19 et 20 septembre 2020 Sur place Entrée gratuite, sur inscription. 0325318921, reservation-musee@villedenogent52.com (Re)découvrez les collections du Musée de la coutellerie Suivez les guides du musée pour découvrir les collections et les pièces emblématiques autour des grandes classes de la coutellerie en coutellerie fermante, de table, de métier, cisellerie, outillage à main, instrumentation de toilette et de chirurgie. Suivez-les également pour découvrir les expositions temporaires “L’excellence professionnelle : les Meilleurs Ouvriers de France du bassin coutelier nogentais” (présentée jusqu’au 30 septembre 2020) et “Nogent, une marque [mé]connue”. Musée de la coutellerie Place Charles de Gaulle, 52800 Nogent 52800 Nogent Haute-Marne

03 25 31 89 21 http://www.villedenogent52.fr/page/culture/musee Créé pour mettre à l’honneur un patrimoine identitaire, matériel et immatériel, le Musée de la coutellerie présente, dans un cadre moderne, l’histoire technique et sociale de cette activité traditionnelle du XVIIIe siècle à nos jours. Installé dans une ancienne coutellerie, le musée valorise également les technologies nouvelles, fruits d’un savoir-faire traditionnel aujourd’hui renouvelé : implants prothétiques en titane, instruments de chirurgie en acier inoxydable. samedi 19 septembre 2020 – 10h00 à 11h00

samedi 19 septembre 2020 – 15h00 à 16h00

dimanche 20 septembre 2020 – 10h00 à 11h00

dimanche 20 septembre 2020 – 15h00 à 16h00 Musée de la coutellerie, Nogent Ciseaux à broder ©Musée de la coutellerie

