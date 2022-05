CONFERENCES ANIMEES PAR DES MOF AU MUSEE DE NOGENT Musée de la coutellerie Nogent Catégories d’évènement: Haute-Marne

CONFERENCES ANIMEES PAR DES MOF AU MUSEE DE NOGENT Musée de la coutellerie, 8 octobre 2020 18:30, Nogent. Jeudi 8 octobre 2020, 18h30 Sur place Entrée gratuite, sur inscription préalable en raison d’une jauge limitée (sous réserve d’évolution). 0325318921, accueil-musee@villedenogent52.com, http://www.villedenogent52.fr/page/culture/musee Jean-Marc Blanchard, MOF 2018 (vannerie), intervient le jeudi 08 octobre à 18h30. Dans le cadre de l’exposition « L’excellence professionnelle : les Meilleurs Ouvriers de France du bassin coutelier nogentais » présentée au Musée de la coutellerie, le musée propose un cycle de conférences animées par des MOF haut-marnais dans diverses catégories. Diplômé de l’école de vannerie à Fayl-Billot à l’issue de 5 années de formation (1979-1984), Jean-Marc Blanchard travaille avec Sylvian Dupont, MOF en vannerie et Compagnon du devoir, jusqu’en 1987, date à laquelle il s’installe à son compte à Fayl-Billot. Transmettant son savoir-faire dans l’école qui l’a formé, il contribue en 1998 à la création d’un CDPV (Comité de Développement Promotion Vannerie) dont il devient le président de 2003 à 2008 ; une boutique de vente s’ouvre à Fayl-Billot la même année. Entre fabrications traditionnelles, exceptionnelles ou sur commande, Jean-Marc Blanchard est « un touche-à-tout » qui multiplie les collaborations avec d’autres corps de métiers et exporte ses créations à l’étranger (Japon notamment). Grâce à sa persévérance, il est titré « Un des Meilleurs Ouvriers de France » en 2018 et œuvre, avec la collaboration de plusieurs vanniers, à la création d’un Centre d’Interprétation de la Vannerie prévu en 2024.

Crédits photographiques : © Jean-Marc Blanchard MOF 2018 Musée de la coutellerie Place Charles de Gaulle 52800 Nogent 52800 Nogent Haute-Marne

Créé pour mettre à l'honneur un patrimoine identitaire, le Musée de la coutellerie présente, dans un cadre moderne, l'histoire technique et sociale de cette activité traditionnelle du 18e siècle à nos jours. Installé dans une ancienne coutellerie, le musée valorise également les technologies nouvelles, fruits d'un savoir-faire traditionnel aujourd'hui renouvelé.

