Nogent

CONFERENCES ANIMEES PAR DES MOF AU MUSEE DE NOGENT Musée de la coutellerie, 24 septembre 2020 18:30, Nogent. Jeudi 24 septembre 2020, 18h30 Sur place Entrée gratuite, sur inscription préalable en raison d’une jauge limitée (sous réserve d’évolution). 0325318921, accueil-musee@villedenogent52.com, http://www.villedenogent52.fr/page/culture/musee Marianne Thoyer, MOF 2015 (graphisme) intervient le jeudi 24 septembre à 18h30. Dans le cadre de l’exposition « L’excellence professionnelle : les Meilleurs Ouvriers de France du bassin coutelier nogentais » présentée au Musée de la coutellerie, le musée propose un cycle de conférences animées par des MOF haut-marnais dans diverses catégories. Très tôt, Marianne Thoyer décide de son avenir professionnel ; « passer des messages », « créer des liens » : voilà ce qu’elle veut faire et ce que représente pour elle le graphisme. Diplômée du lycée Charles de Gaulle à Chaumont (BTS communication option images de communication) en 1998 où elle transmet aujourd’hui son savoir-faire aux étudiants en Arts Appliqués, Marianne rencontre son compagnon avec lequel elle créé son entreprise en 2001. Leur relation personnelle et professionnelle – fusionnelle – leur permet de surmonter de nombreuses épreuves dont le prestigieux concours « Un des Meilleurs Ouvriers de France » qu’elle obtient en 2015 en graphisme. A partir de son œuvre de concours, Marianne, avec le soutien inaltérable de son complice, crée une nouvelle identité visuelle et un slogan pour le 26e concours des MOF : « tentez l’expérience, trouvez l’excellence »… soit la parfaite illustration de ce que représente ce prestigieux concours qui a bouleversé sa vie. A l’occasion de cette conférence, elle présentera « Le livre des femmes Meilleurs Ouvriers de France : passion & excellence » récemment publié.

Crédits photographiques : © Marianne Thoyer/Kamel Benrabah

Créé pour mettre à l'honneur un patrimoine identitaire, le Musée de la coutellerie présente, dans un cadre moderne, l'histoire technique et sociale de cette activité traditionnelle du 18e siècle à nos jours. Installé dans une ancienne coutellerie, le musée valorise également les technologies nouvelles, fruits d'un savoir-faire traditionnel aujourd'hui renouvelé.

