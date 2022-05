Conférence de Mme Pascale Pommeret, MOF 2000 (prêt-à-porter) Musée de la coutellerie, 17 septembre 2020 18:30, Nogent.

Jeudi 17 septembre 2020, 18h30 Sur place Entrée gratuite, sur réservation préalable en raison d’une jauge limitée à 30 visiteurs (sous réserve d’évolution) accueil-musee@villedenogent52.com, reservation-musee@villedenogent52.com, 0325318921

Pascale Pommeret, MOF 2000 (prêt-à-porter), intervient le jeudi 17 septembre à 18h30

Dans le cadre de l’exposition « L’excellence professionnelle : les Meilleurs Ouvriers de France du bassin coutelier nogentais » présentée au Musée de la coutellerie, le musée propose un cycle de conférences animées par des MOF haut-marnais dans diverses catégories. Pascale Pommeret, MOF 2000 (prêt-à-porter), intervient le jeudi 17 septembre à 18h30.

Créatrice-styliste-modéliste, Pascale Pommeret est passionnée depuis son plus jeune âge par « l’art d’habiller pour rendre encore plus belle ». Depuis plus de 20 ans, elle maîtrise toutes les étapes de fabrication d’un vêtement, « du dessin à la vente en passant par l’étude et la réalisation ». Robes de mariée, tenues évènementielles ou quotidiennes, ses créations haut de gamme portent la marque de l’élégance féminine, à laquelle Pascale Pommeret ajoute sa propre griffe ; simples ou complexes, forcément sur mesure et parfois uniques, ses modèles résolument originaux intègrent confort et modernité. Respectant la tradition d’excellence de l’artisan des métiers du luxe (matières nobles, savoir-faire, série limitée), Pascale Pommeret est titrée « Un des Meilleurs Ouvriers de France » en 2000 en prêt-à-porter. Sollicitée pour son expertise professionnelle en France et à l’étranger, la styliste répond aujourd’hui à toutes les exigences de sa clientèle dans un souci permanent « de savoir-faire, de qualité et de satisfaction du client ».

Musée de la coutellerie Place Charles de Gaulle 52800 Nogent 52800 Nogent Haute-Marne

03.25.31.89.21 https://www.villedenogent52.fr/page/culture/musee/ Créé pour mettre à l’honneur un patrimoine identitaire, le Musée de la coutellerie présente, dans un cadre moderne, l’histoire technique et sociale de cette activité traditionnelle du 18e siècle à nos jours. Installé dans une ancienne coutellerie, le musée valorise également les technologies nouvelles, fruits d’un savoir-faire traditionnel aujourd’hui renouvelé.

jeudi 17 septembre 2020 – 18h30 à 20h00

© Pascal Pommeret MOF 2020 © Musée de la coutellerie, Nogent(52)