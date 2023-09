JOURNÉE DÉCOUVERTE DE LA COUTELLERIE musée de la coutellerie Nogent Catégories d’Évènement: Haute-Marne

NOGENT JOURNÉE DÉCOUVERTE DE LA COUTELLERIE musée de la coutellerie Nogent, 30 septembre 2023 10:00, Nogent. JOURNÉE DÉCOUVERTE DE LA COUTELLERIE musée de la coutellerie Nogent Samedi 30 septembre, 10h00 Rencontrez les couteliers du Bassin Nogentais à la journée découverte du 30 septembre devant le musée de la Coutellerie. Samedi 30 septembre, 10h00 1 Monter des couteaux avec l’association Les couteliers du nogentais…

Polir, affuter, acheter des pièces de coutellerie, visiter le musée, voir des forgerons à l’œuvre, partager un moment convivial ?

Rendez-vous à la Journée découverte de la Coutellerie

10H00-18H00

Place de la Mairie à Nogent

Au Programme :

Visites des ateliers : Fort Chabrol et boutique à Jojo, avec L’association Les vieilles boutiques, Visites du Musée de la Coutellerie avec les guides de l’association Encyclopédie Vivante, Venez rencontrer les artisans de l’association des couteliers du nogentais.

Démonstration de forge/Animations et ateliers pour enfants/Buvette musée de la coutellerie Place Charles de Gaulle 52800 Nogent Nogent 52800 Haute-Marne Détails Heure : 10:00 Catégories d’Évènement: Haute-Marne, NOGENT Autres Lieu musée de la coutellerie Adresse Place Charles de Gaulle 52800 Nogent Ville Nogent Departement Haute-Marne Lieu Ville musée de la coutellerie Nogent

musée de la coutellerie Nogent Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nogent/