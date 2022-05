1, 2, 3, ciseaux ! Musée de la coutellerie Nogent Catégories d’évènement: Haute-Marne

Nogent

1, 2, 3, ciseaux ! Musée de la coutellerie, 19 septembre 2020 10:00, Nogent. 19 et 20 septembre 2020 Sur place Entrée gratuite, sur inscription. 0325318921, accueil-musee@villedenogent52.com Devenez ciselier le temps d’un atelier ludique ! Venez au musée pour incarner, le temps d’un atelier, un petit ciselier. Découvrez les différentes étapes de fabrication d’une paire de ciseaux, puis à vous de jouer ! Après avoir fabriqué vos ciseaux, vous les décorerez selon votre imagination. Si vous n’avez pas terminé votre œuvre, n’hésitez pas à revenir : nous l’exposerons au musée ! Musée de la coutellerie Place Charles de Gaulle, 52800 Nogent 52800 Nogent Haute-Marne

03 25 31 89 21 http://www.villedenogent52.fr/page/culture/musee Créé pour mettre à l’honneur un patrimoine identitaire, matériel et immatériel, le Musée de la coutellerie présente, dans un cadre moderne, l’histoire technique et sociale de cette activité traditionnelle du XVIIIe siècle à nos jours. Installé dans une ancienne coutellerie, le musée valorise également les technologies nouvelles, fruits d’un savoir-faire traditionnel aujourd’hui renouvelé : implants prothétiques en titane, instruments de chirurgie en acier inoxydable. samedi 19 septembre 2020 – 10h00 à 11h00

samedi 19 septembre 2020 – 14h00 à 15h00

samedi 19 septembre 2020 – 16h00 à 17h00

dimanche 20 septembre 2020 – 10h00 à 11h00

dimanche 20 septembre 2020 – 14h00 à 15h00

dimanche 20 septembre 2020 – 16h00 à 17h00 Musée de la coutellerie, Nogent Ciseaux à broder ©Musée de la coutellerie

