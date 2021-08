Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise, Oise Nogent Legend Festival Nogent-sur-Oise Nogent-sur-Oise Catégories d’évènement: Nogent-sur-Oise

Nogent-sur-Oise Oise 35 Les 3, 4 et 5 septembre, nous avons le plaisir d’accueillir le Nogent Legend Festival au Marché Couvert ! 3 jours de festival, dans une ambiance américaine ! Vendredi 3 septembre : Freddy Della

Smaguine Familly

Elmer Food Beat

Western Machine Samedi 4 septembre : Johnny Gallagher

Manu Lanvin

Ladies Ballbreaker

Les ROCKER’S

Raffi Arto Dimanche 5 septembre :

Laura Cox

Kill The Princess

The 5 Rosies – AC/DC Tribute Band D’autres surprises vous attendent tout au long des 3 jours : Animations

Stand

Concert

Dj Réservations par mail nlf60@orange.fr ou par téléphone au 07 80 59 20 61 PASS SANITAIRE : En raison de la crise liée au COVID-19, un pass sanitaire sera exigé à l’entrée du festival : – Certificat de vaccination (si le cycle est complet)

– Test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 48h

