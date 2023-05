Les Jeudis au Jardin Tirard 26 Avenue de la République, 17 août 2023, Nogent-le-Rotrou.

Les Jeudis au Jardin Tirard – Bingo Baraka (Musique et marionnettes I Jeune public)

Nouveauté été 2023

Chaque semaine, le jardin d’enfants s’anime en juillet et août avec les Jeudis du Tirard qui proposent des spectacles pour enfants ou jeune-public en fin d’après-midi :)

Accès libre.

2023-08-17 à ; fin : 2023-08-17 . EUR.

26 Avenue de la République

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Thursdays at Jardin Tirard – Bingo Baraka (Music and puppets I Young audience)

New for summer 2023

Every week in July and August, the children?s garden comes alive with the Tirard Thursdays, which offer shows for children or young people in the late afternoon :)

Free access

Jueves en el Jardín Tirard – Bingo Baraka (Música y títeres I Público infantil)

Novedad para el verano 2023

Todas las semanas de julio y agosto, el jardín infantil cobra vida con los Jueves del Tirard, que ofrecen espectáculos para niños y jóvenes a última hora de la tarde :)

Acceso gratuito

Les Jeudis au Jardin Tirard – Bingo Baraka (Musik und Marionetten I Junges Publikum)

Neuheit Sommer 2023

Jede Woche wird der Kindergarten im Juli und August mit den Jeudis du Tirard belebt, die am späten Nachmittag Aufführungen für Kinder oder junges Publikum anbieten :)

Freier Zugang

