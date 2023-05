Les Jeudis au Jardin Tirard 26 Avenue de la République, 6 juillet 2023, Nogent-le-Rotrou.

Les Jeudis au Jardin Tirard – La guinguette des loupiots (jeune public)

Nouveauté été 2023 – Chaque semaine, le jardin d’enfants s’anime en juillet et août avec les Jeudis du Tirard qui proposent des spectacles pour les enfants ou jeune-public en fin d’après-midi :)

A partir de 5 ans

Accès libre.

2023-07-06 à ; fin : 2023-07-06 . EUR.

26 Avenue de la République

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Thursdays in the Tirard Garden – The wolfette (young public)

New for summer 2023 – Every week in July and August, the kindergarten comes alive with the Tirard Thursdays, which offer shows for children and young people in the late afternoon :)

From 5 years old

Free access

Los jueves del jardín Tirard – La guinguette des loupiots (público joven)

Novedad para el verano 2023 – Todas las semanas de julio y agosto, el jardín de los niños cobra vida con los Jueves del Tirard, que ofrecen espectáculos para niños y jóvenes a última hora de la tarde :)

A partir de 5 años

Acceso gratuito

Les Jeudis au Jardin Tirard – La guinguette des loupiots (junges Publikum)

Neuheit Sommer 2023 – Jede Woche wird der Kindergarten im Juli und August mit den Donnerstags im Tirard belebt, die am späten Nachmittag Aufführungen für Kinder oder junges Publikum anbieten :)

Ab 5 Jahren

Freier Zugang

Mise à jour le 2023-04-16 par OT DU PERCHE