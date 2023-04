Théâtre au Château des Comtes du Perche – Richard III Chemin de la Roberty, 2 juillet 2023, Nogent-le-Rotrou.

Cet été, place au théâtre ! La pièce de Richard III de Carmelo Bene d’après William Shakespeare, mis en scène par Emmanuel Ray de la compagnie du Théâtre en Pièce.

Evènement exceptionnel ! Hâtez -vous pour (re) découvrir cette pièce magistrale dans un cadre majestueux ! Plus d’infos à venir….

Chemin de la Roberty

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



This summer, it’s time for the theater! The play Richard III by Carmelo Bene after William Shakespeare, directed by Emmanuel Ray of the Théâtre en Pièce company.

An exceptional event! Hurry to (re) discover this masterful play in a majestic setting! More info to come…

Este verano, ¡tiempo para el teatro! La obra Ricardo III de Carmelo Bene según William Shakespeare, dirigida por Emmanuel Ray de la compañía Théâtre en Pièce.

Un acontecimiento excepcional Dese prisa en (re)descubrir esta obra maestra en un marco majestuoso Más información próximamente…

Diesen Sommer heißt es: Bühne frei für das Theater! Das Stück Richard III von Carmelo Bene nach William Shakespeare, inszeniert von Emmanuel Ray von der Compagnie du Théâtre en Pièce.

Ein außergewöhnliches Ereignis! Entdecken Sie dieses meisterhafte Stück in einem majestätischen Rahmen! Weitere Informationen folgen…

