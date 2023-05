Concert Ô marché 42 Rue Villette-Gâté, 13 mai 2023, Nogent-le-Rotrou.

Quand les saucisses sonnent

Les jeunes musiciens de la compagnie l’Escadron Volant de la Reine continuent de vous proposer leur série de concerts de musique baroque : viole, violon, contrebasse, guitare… Venez en prendre plein les yeux et les oreilles !

Entrée libre.

Samedi 2023-05-13 à 08:00:00 ; fin : 2023-07-29 . .

42 Rue Villette-Gâté

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



When the sausages ring

The young musicians of the Queen’s Flying Squadron continue to offer their series of baroque music concerts: viola, violin, double bass, guitar? Come and enjoy it with your eyes and ears!

Free admission

Cuando suenan las salchichas

Los jóvenes músicos del Queen’s Flying Squadron siguen ofreciendo su ciclo de conciertos de música barroca: viola, violín, contrabajo, guitarra? ¡Venga a verlos y a escucharlos!

Entrada gratuita

Wenn die Würste klingen

Die jungen Musiker des Ensembles L’Escadron Volant de la Reine setzen ihre Konzertreihe mit Barockmusik fort: Gambe, Violine, Kontrabass, Gitarre? Kommen Sie und genießen Sie die Musik mit Augen und Ohren!

Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-04-21 par OT DU PERCHE