FRIPERIE EPHEMERE 44 Rue Villette-Gâté, 6 mai 2023, Nogent-le-Rotrou.

Vêtements & maroquinerie, vente au kilo ou au détail, grandes marques… Ne manquez pas la friperie éphémère les 6 & 7 mai prochains à Nogent-le-Rotrou..

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-07 . .

44 Rue Villette-Gâté

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Clothes & leather goods, sale by the kilo or retail, big brands… Don’t miss the ephemeral thrift shop on May 6 & 7 in Nogent-le-Rotrou.

Ropa y marroquinería, venta por kilos o al por menor, grandes marcas… No se pierda la tienda efímera de segunda mano los días 6 y 7 de mayo en Nogent-le-Rotrou.

Kleidung & Lederwaren, Kilo- oder Einzelverkauf, große Marken… Verpassen Sie nicht den vorübergehenden Secondhandladen am 6. und 7. Mai in Nogent-le-Rotrou.

Mise à jour le 2023-04-15 par OT DU PERCHE