Eure-et-Loir . Réveillez l’enquêteur qui dort en vous !

Avec ce jeu de rôle grandeur nature, rythmé par l’Association Capriole, voyagez à l’époque médiévale et résolvez l’enquête du vol de relique !

Sur réservation +33 2 37 52 18 02 https://www.ville-nogentlerotrou.fr/culture/le-chateau-des-comtes-du-perche/ OTC PERCHE

