Apéro vivant à l’Arsenal Nogent-le-Rotrou, vendredi 5 avril 2024.

Apéro vivant à l’Arsenal Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 19:00:00

fin : 2024-04-05

L’Apéro Vivant, c’est une occasion de partager des émotions entre artistes d’un soir ou d’une

vie et un public totalement immergé dans la proposition puisqu’il vit le spectacle au pied de la

scène improvisée.

Contact pour participation latheiere28@gmail.com I 06 70 78 22 33

Rejoins-nous pour une tournée générale de l’Apéro Vivant !

Tu es comédien, poète, chanteur, musicien, magicien, peintre, photographe…

Tu cherches une scène où tu pourras t’exprimer pour la première

fois, défendre tes créations ou promouvoir un spectacle, une oeuvre…

Une scène ouverte à la diversité du spectacle vivant. C’est l’opportunité pour toi de te

produire en public avec pour seule et unique condition préparer ton passage dans une

véritable démarche artistique.

EUR.

8 Place Sully

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire latheiere28@gmail.com



